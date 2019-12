Emergenza incendi Cile | Valparaiso in fiamme | 245 case distrutte

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Sono 245 lecompletamente o parzialmentedall’o che ha devastato le colline di Rocuant e San Roque a, in: lo ha reso noto il Ministro dell’Interno Gonzalo Blumel, precisando che la stima dei danni resta da valutare. Il rogo è divampato martedì, tra pascoli e boschi, per poi estendersi rapidamente alledi legno e lamiera. I soccorritori hanno evacuato decine di famiglie che si apprestavano a festeggiare il Natale e alcune di queste hanno trascorso la notte in rifugi di. Sulle cause dell’o è stata avviata un’indagine e si segue la pista dolosa.L'articoloin, 245Meteo Web.

infoitestero : Australia: emergenza incendi, 'governo era stato avvertito' - TuttoCitta : RT @virgilio_it: ???? #Notizie #Curiosità ???? #Sydney, ha dichiarato lo stato d'emergenza per impulso della premier #GladysBerejiklian, a c… - virgilio_it : ???? #Notizie #Curiosità ???? #Sydney, ha dichiarato lo stato d'emergenza per impulso della premier… -