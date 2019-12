Elneny Milan | il padre confessa | «Trattativa avanzata»

Leggi la notizia su calcionews24

(Di giovedì 26 dicembre 2019), arriva la confessione deldel calciatore: «Le trattative sono in fase, prossime ore decisive» Mohamedpotrebbe essere il primo rinforzo di gennaio per il mercato del. L’attuale giocatore del Beşiktaş, il cui nome è orbitato in ambito rossonero nelle ultime settimane, sembra vicino. A rivelare il tutto è ildel calciatore, Nasser, che ai microfoni di Sada Al Balad TV ha rivelato: «Le trattative tra Mohamed e ilsono in fase, ma il contratto non è stato ancora firmato. Hanno rinnovato l’interesse in mio figlio e nelle prossime ore potrebbe essere decisive per firmare con il». Leggi su Calcionews24.com

