Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore | è successo a Natale E spuntano anche le foto da

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Presto per dire se ci sia una ritorno di fiamma, ma gli indizi non sembrano mancare.edhanno trascorso ilinsieme. L’ex coppia di coniugi si è riunita a Dubai, dove ha passato la notte del 24 dicembre in compagnia del figlio Nathan Falco, che oggi ha nove anni. Una scelta che è piaciuta ai follower di entrambi, che hanno apprezzato il modo in cui la showgirl calabrese e l’imprenditore sono andati avanti dopo la fine del loro matrimonio. Nei giorni scorsiaveva chiuso la sua travagliata relazione con la ventenne Benedetta.“Feste da single perche ha lasciato, dopo un weekend romantico a Londra, la giovanissima Benedetta.ha liquidato la storia con un sms, facendo perdere le proprie tracce”, ha rivelato il settimanale Chi, nel numero in edicola da martedì 24 dicembre. Continua dopo laDunque la ...

