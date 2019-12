Eclissi solare | vicinissimo lo spettacolo del cielo | quando e dove potremo ammirare il

Leggi la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Il giorno di Santo Stefano è nel segno del sole e della luna, che ci hanno regalato un anello di fuoco disegnato nel. Si tratta dell'ultimadel 2019, tra l'altro molto particolare. Questo perché la luna non ha oscurato completamente il sole e il satellite è più distante dalla Te

LaStampa : Dall’Arabia Saudita all’India, dalla Thailandia all’Australia in molti, all’alba del 26 dicembre, hanno alzato gli… - SkyTG24 : Eclissi solare di Santo Stefano, l'ultimo spettacolo dell'anno: LE FOTO - Unomattina : Oggi non è solo Santo Stefano ma è anche il giorno della più spettacolare di tutte le eclissi, nota anche come anel… -