Eclissi solare di Santo Stefano | le spettacolari immagini dell’anello di fuoco nel cielo

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Il sole e la luna hanno disegnato un anello dinel. Lo spettacolare evento è stato immortalato solo in quella porzione di globo che va dall’Arabia Saudita al Kenya fino all’India, la Thailandia, le Filippine e la parte nord-occidentale dell’Australia. Non è stato visibile, infatti, in Europa e in altre parti del mondo. L'articolodi, ledell’anello dinelproviene da Il Fatto Quotidiano.

SkyTG24 : Eclissi solare di Santo Stefano, l'ultimo spettacolo dell'anno: LE FOTO - repubblica : RT @RepubblicaTv: L & #8217; & #8217;anello di fuoco & #8217;, il fenomeno dell & #8217;eclissi solare anulare che ha meravigliato l & #821… - repubblica : Eclissi solare, lo spettacolare anello di fuoco nei cieli dell'Asia [aggiornamento delle 12:18] -