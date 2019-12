Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Prima che ilvenga illuminato dai fuochi d’artificio di Capodanno c’è un ultimodacon il naso all’insù: l’di. Per una manciata di minuti il giorno diventerà buio come la notte, e nelcontinuerà a brillare un sottilissimo cerchio di fuoco. Il fenomeno non sarà direttamente visibile dall’Italia, ma potranno goderselo tutti coloro sono in viaggio in Oriente: il cono d’ombra coprirà infatti una vasta fetta di globo che va dall’Arabia Saudita al Kenya fino all’India, la Thailandia, le Filippine e la parte nord-occidentale dell’Australia. Si tratta di un’anulare perché, anche nel momento culminante, il disco lunare non riuscirà a coprire completamente quello del Sole. In questi giorni, infatti, la Luna si trova vicina all’apogeo, il punto più distante dalla Terra, e per questo ci appare più ...

SkyTG24 : Eclissi solare di Santo Stefano, l'ultimo spettacolo dell'anno: LE FOTO - FQMagazineit : Eclissi solare di Santo Stefano, ecco dove ammirare l’ultimo spettacolo del cielo dell’anno - Noovyis : (Eclissi solare di Santo Stefano, ecco dove ammirare l’ultimo spettacolo del cielo dell’anno) Playhitmusic - -