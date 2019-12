Eclissi anulare | le immagini del «cerchio di fuoco» che ha incantato l’Oriente

Leggi la notizia su open.online

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Arabia Saudita, Oman, India meridionale e parte dell’Indonesia oggi hanno visto in cielo il Sole oscurarsi quasi completamente. È rimasta visibile solo la corona esterna, il cosiddetto «di». Un fenomeno che prende il nome di. Beautiful view of an Arabian desert during the eclipse this morning. pic.twitter.com/fi7FWavF7W— Physics-astronomy.org (@OrgPhysics) December 26, 2019 Il raro evento si verifica quando l’avviene nel momento in cui la Luna è alla sua massima distanza dalla Terra. Il cono d’ombra non arriva fino alla terra dato che il diametro della Luna è inferiore a quello del Sole. Oltre a un’parziale, al posto dell’totale la Luna copre solo il centro del Sole, lasciando visibile undi, il perimetro esterno della stella. Guwahati, India Foto: Epa Eclipse in Saudi Arabia ...

