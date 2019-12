E se invece di buche le chiamassimo lacune? 

Leggi la notizia su agi

(Di giovedì 26 dicembre 2019) L'Autore lo sa, il tema è delicato. Perciò nell'affrontarlo si fa prudente, scrivendo in punta di penna e mettendo quasi le mani avanti, a scanso di equivoci e di contestazioni: “Lungo i marciapiedi cadono i vecchietti. Sulle strade si sfrangono i motociclisti. Leggero devo andare”. Il riferimento è alledelle strade di Roma Capitale. Per le quali, se va bene, ci si può ferire gravemente, ma per le quali anche si muore. I dati sono agghiaccianti. E secondo quelli emersi dallo studio della fondazione Filippo Caracciolo di Aci, che ha intervistato oltre 800 conducenti e resi noti a inizio d'anno 2019, la causa primaria degli scontri è la presenza delle(è di questa opinione iI 98% degli intervistati), seguita dai tombini in cattivo stato (81% delle risposte). Ma nel suo saggio, l'autore vede leda un punto di vista inedito. Come espressioni d'arte, non come...

