Dramma a Foggia | donna muore 2 giorni dopo proposta di matrimonio

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Tragedia a, dove unadi 34 anni è morta a soli duedi distanza dalladiformulatale dal compagno. Il decesso è avvenuto a causa di un incidente stradale in cui si è schiantata contro un albero di ulivo.a duedalladiIlaria Adriatico, questo il nome della vittima, avrebbe dovuto trascorrere un Natale speciale insieme al suo fidanzato Marco, che a breve sarebbe diventato suo marito. E invece il suo destino è statotico, perché è deceduta nella serata di martedì 24 dicembre 2019 mentre era a bordo della sua macchina. Per cause ancora ignote ne avrebbe infatti perso il controllo per poi schiantarsi contro un albero. La polizia ha aperto un’indagine per chiarire la dinamica del sinistro, sequestrando anche il suo cellulare. Gli agenti potranno così controllare se Ilaria lo stesse utilizzando mentre stava ...

