Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Se siete stanchi del solitovi ricordiamo che è da poco attiva una pagina sul sito web dell’associazione dal quale è possibilea tre specificidi recupero, tutela e restauro di beni culturali e paesaggistici promossi dalle nostre sezioni di Lentini, Atri e Lomellina. Qui di seguito i, mentre collegandosi al link www..org troverete i dettagli di come fare. Grazie! Lentini – Palazzo Beneventano Cod. 01 – Lentini – Palazzo Beneventano Palazzo storico di 1700 mq, simbolo di memorie e contatti con migliaia di vite vocate alla tradizione rurale, per decenni è stato sfruttato per usi impropri e lasciato al degrado. Come in un sogno, sta tornando ora ad essere un punto di riferimento per la collettività grazie alla sezione diche provvede al restauro e all’organizzazione di mostre, eventi, incontri culturali, ...

ilfattoblog : Donare è un modo per vincere il consumismo natalizio. Ecco tre progetti di Italia Nostra - ondabianca : Accertatevi sempre che un uomo sia innamorato di Voi prima di donare il prezioso tesoro che è il Vostro cuore e la… - zazoomblog : Bergoglio: “Il modo migliore per cambiare il mondo è donare” - #Bergoglio: #migliore #cambiare #mondo -