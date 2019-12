“Don Matteo all’ultima stagione” | Terence Hill scopre le carte

Leggi la notizia su kontrokultura

(Di giovedì 26 dicembre 2019)svela i piani per DonA partire dal 9 gennaio 2020, Rai Uno trasmetterà – in prima serata – le nuove puntate di Don. La dodicesima edizione non rappresenterà però l’ultima messa in atto, il congedo dal pubblico, da sempre molto legato alla fiction italiana. Per rassicurare i fan interviene proprio il protagonista,, il quale, dopo aver fatto divertire il pubblico in film cult con il compianto Bud Spencer, ha scoperto una seconda giovinezza artistica nei panni del famoso prete. Appena finite le feste, Donproporrà episodi inediti. Un traguardo clamoroso se si pensa ai numeri, è infatti la stagione numero dodici e, inoltre, dalla puntata pilota sono passati (udite udite) 20 anni. Vent’anni di, vent’anni del suo personaggio tutto ‘indagini e bicicletta’. Si rincorrevano le indiscrezioni sull’imminente ...

