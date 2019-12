“Domani non vengo più a lavorare | sono milionaria!” | poi l’amara scoperta | ecco cosa è

Leggi la notizia su trendit

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Amaraper la giornalista spagnola dell’emittente televisiva RTVE, quando in collegamento televisivo con lo studio ha scoperto di aver vinto il premio più ambito della lotteria El gordo. Domani nonpiù a, sto a casa! Ho vinto!Natalia Escudero Questa è la frase che ha lasciato di stucco i conduttori in studio e i tanti telespettatori della fortunata trasmissione. A detta dell’inviata, sarebbe stato estratto come numero vincente proprio il suo biglietto, per un jackpot finale di circa 4,24 milioni di euro. “Non ci credo!”: l’amaraLa giornalista spagnola ha poi scoperto di non aver vinto la somma massima prevista, bensì “solamente” 5000 euro, cifra ben più bassa rispetto alle aspettative dell’inviata. Un’incredibile gaffe che ha fatto in poco tempo il giro del mondo: tanti gli attacchi ...

