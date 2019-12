“Dolore indescrivibile” | Madonna cancella il tour

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di giovedì 26 dicembre 2019)costretta are di nuovo il suoin Nord America a causa di problemi di salute: su Instagram, la popstar parla di un dolore indescrivibile al punto da lasciarla in lacrime durante un momento della tappa di Madame X a Miami. “Mentre salivo la scala per cantare ‘Batuka’ sabato sera a Miami – scrivenel post – ero in lacrime per il dolore“. “Mi considero una guerriera, non mollo mai tuttavia ora è il momento di ascoltare il mio corpo e di accettare che il dolore è un allarme“.si è scusata con i suoi fan per essere stata costretta are il suo ultimo show.L'articolo “Dolore indescrivibile”:ilMeteo Web.

DanadioG : Madonna sta male, cancellato il tour negli Usa: «Dolore indescrivibile, devo dar retta al mio corpo» - antonelli19881 : RT @ilmessaggeroit: #madonna sta male, cancellato il tour negli Usa: «Dolore indescrivibile, devo dar retta al mio corpo» - ilmessaggeroit : #madonna sta male, cancellato il tour negli Usa: «Dolore indescrivibile, devo dar retta al mio corpo» -