“Dolore atroce” Madonna | preoccupa la sua salute Salta un altro concerto

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Brutta tegola per. La cantante ha cancellato anche il suo prossimo show dopo avever cancellato tre concerti nelle scorse settimane per non meglio precisate ragioni mediche. «Mentre stavo salendo le scale per cantare “Batuka”, sabato, a Miami, piangevo per il dolore che mi danno le ferite… Un dolore indescrivibile provato per tutti gli ultimi giorni. Ogni canzone che cantavo, pregavo di essere in grado di riuscire ad arrivare alla successiva, fino alla fine del. Le mie preghiere sono state esaudite, e ce l’ho fatta. Mi considero una guerriera, una che non molla mai, ma questa volta sono stata costretta ad ascoltare il mio corpo, accettando il dolore come fosse un avvertimento. Sono molto dispiaciuta per i miei fan per aver cancellato il mio ultimoa Miami. Gli ultimi due giorni li ho passati con i dottori a fare esami, ultrasuoni, radiografie, prelievi e a ...

prmsjxmin : Okay mi sono messa a cercare delle foto di jimin e nulla ora ho un dolore atroce alla pancia mi chiedo come faccia… - upsetmil : @taevbloom guarda io sono a letto col ciclo, dopo aver vomitato l’antipasto e con un dolore atroce che fra un po’ p… - xingaesthetic : raga mancano i dolcetti ma io sto morendo sia per il sonno sia per il dolore atroce al piede -