DIRETTA Cska Mosca-Olimpia Milano | Eurolega 2020 basket | orario d’inizio | tv | live

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Domani (26 dicembre) alle ore 17.00 l’Olimpatorna sul parquet per la delicatissima sfida in trasferta contro ilin un match valevole per la 16esima giornata di. I lombardi hanno superato un momento di grande crisi caratterizzato da ben cinque sconfitte consecutive nella massima competizione continentale. I ragazzi guidati da coach Ettore Messina si trovano in ottava posizione, l’ultima utile per l’accesso ai playoff, con 8 vittorie e 7 sconfitte. La trasferta nella capitale russa è quanto mai ostica pere sarà un match decisivo per entrambe visto che i padroni di casa sono in quinta piazza con un record di 10-5. Per l’allenatore dei meneghini si tratta di un ritorno visto che per due volte è stato alla guida del, prima dal 2005 al 2009 e poi dal 2012 al 2014: il connubio tra il coach catanese e il club moscovita ha ...

