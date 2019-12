Dimissioni Fioramonti | Nicola Morra in pole position come ministro dell’Istruzione

Leggi la notizia su urbanpost

(Di giovedì 26 dicembre 2019)? L’attuale presidente della Commissione bicamerale Antimafia potrebbe approdare presto nell’esecutivo. Lorenzo, dopo le voci insistenti dei giorni scorsi, ha infine rassegnato ledadell’Istruzione, Università e Ricerca. Nelle ultime ore si sono scatenati i rumors su chi potesse essere il suo sostituto a viale Trastevere. Quello diè stato un lungo addio: è infatti da fine novembre che il, in aperto contrasto con il suo governo, annuncia le, poi mai ufficializzate fino a ieri. Le voci su Alessandro Di Battista al Miur Dallo scorso 23 dicembre, quando era ormai chiaro chesi sarebbe dimesso, la corsa per individuare il suo sostituto sembra essere giunta ad un traguardo. Il nome, forte e inatteso, era quello di Alessandro Di Battista. Una mossa quella di portare al Miur uno ...

Capezzone : La notizia nella lettera di #Fioramonti non sono le dimissioni, ma il delirio fiscale. Non gli bastavano sugar tax… - chedisagio : ?? Il ministro dell’Istruzione Fioramonti ha dato le dimissioni - petergomezblog : Fioramonti, le dimissioni del ministro dell’Istruzione. A settembre aveva detto che per far sopravvivere la scuola… -