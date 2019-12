Dimissioni Fioramonti | Dadone M5S | “Stucchevole scappare dalle responsabilità

Leggi la notizia su lanotiziagiornale

(Di giovedì 26 dicembre 2019) “Trovo stucchevole che chi professi coraggio agli elettori poi scappipolitiche. Se hai coraggio, non scappi. Se condividi davvero una battaglia, non scappi, ma mangi sale quando devi e porti avanti un progetto (ammesso che lo si abbia mai realmente condiviso). Dividere l’opinione pubblica scappandocon scuse variopinte premia nell’immediato”. Lo scrive su Facebook il ministro per la Pubblica amministrazione, Fabiana, dopo ledel collega all’Istruzione. “La stampa – aggiunge l’esponente del governo – ha bisogno di gossip, ma le persone hanno bisogno di gente che sappia governare. Governare è difficile, perché riduce al nulla gli slogan o le promesse senza criterio. Governare non è per tutti, perché bisogna parlare poco e lavorare molto. Governare spesso non è ...

