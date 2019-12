Dimissioni del ministro Fioramonti | cosa succede ora per il concorso della scuola

Leggi la notizia su tpi

(Di giovedì 26 dicembre 2019)delper ilora alper la, dopo ledeldell’Istruzione Lorenzo? L’addio dell’economista in quota M5S al governo, comunicato con una lettera al presidente del Consiglio Giuseppe Conte e poi un post Facebook, solleva interrogativi sui test che dovrebbero aprire ad assunzioni di decine di migliaia di docenti. Ilper l’assunzione di 48mila docenti Si tratta in particolare di due concorsi, uno ordinario e uno straordinario, per l’assunzione di circa 48mila docenti nellasecondaria. Stando a quanto previsto, circa 24mila nuovi insegnanti otterranno una cattedra a partire dal prossimo anno scolastico attraverso ilordinario, e verrà messo a disposizione un numero simile di cattedre tramite un...

petergomezblog : Fioramonti, le dimissioni del ministro dell’Istruzione. A settembre aveva detto che per far sopravvivere la scuola… - riotta : Le dimissioni di Natale del ministro #Fioramonti sono spiegate al meglio dal suo libro 'Presi per il Pil' Asino d'O… - Corriere : Lettera del ministro Fioramonti a Conte: «Lascio l’incarico» -