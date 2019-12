Diletta Leotta | sfida l’inverno mezza nuda per le strade siciliane | Video

Leggi la notizia su meteoweek

(Di giovedì 26 dicembre 2019)senza alcuna paural’inverno per il suo allenamento natalizio. La conduttrice pubblica unche mostra la sua attività fisica contro i chili di troppo mentre indossa una tuta davvero striminzita.sta trascorrendo le vacanza di Natale in Sicilia insieme alla famiglia, ma comunque impegnata a mantenere intatta … L'articolol’invernoper leproviene da www.meteoweek.com.

genovesergio76 : Diletta Leotta, arriva la critica di Simona Ventura: ''Il problema è la credibilità, poca esperienza'' - DOMENICOMINNIT1 : RT @anna_salvaje: Paola Ferrari e Simona Ventura attaccano la giovane Diletta Leotta. Una per i 'ritocchini', l'altra per le foto e i vesti… - MenorraPiccicud : RT @anna_salvaje: Paola Ferrari e Simona Ventura attaccano la giovane Diletta Leotta. Una per i 'ritocchini', l'altra per le foto e i vesti… -