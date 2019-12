Diletta Leotta | il commento sulla foto con la nipote fa schifo – FOTO

Leggi la notizia su viagginews

(Di giovedì 26 dicembre 2019)ha postato unache la mostra abbracciata alla nipotina, tra i tanti commenti di contorno, ne spunta uno che mette i brividi. Dopo essersi presa una pausa dai social per 24 ore, la bellissimaè tornata a condividere con i propri fan momenti della sua vita privata. Ieri mattina la … L'articolo, ilcon lafaè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

zazoomnews : Diletta Leotta Instagram, corsa sensuale dopo Natale: il ballo degli “arancini” è bollente - silviocolloca : RT @anna_salvaje: Paola Ferrari e Simona Ventura attaccano la giovane Diletta Leotta. Una per i 'ritocchini', l'altra per le foto e i vesti… - infoitcultura : Fedez mostra il pacco di Natale (con le mutande di Diletta Leotta) - Look da Vip -