Di Marzio | Ibrahimovic ha detto sì al Milan | si chiude tra oggi e domani

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Zlatantorna al. L’attaccante svedese, svincolato dopo l’avventura con i Los Angeles Galaxy, hasì all’offerta dei rossoneri ed entro un paio di giorni (forse già stasera) definirà tutti i dettagli perre il contratto che lo riporta in Italia. Lo dice su Twitter Gianluca Di, esperto di mercato di Sky Sport. #hasì al @ac: tra stasera e, il club conta di definire ere ogni dettaglio per il suo ritorno in rossonero

