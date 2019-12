Leggi la notizia su lastampa

(Di giovedì 26 dicembre 2019) La piccola, in un elegante cappotto verde scuro, ha abbracciato di slancio una donna sulla sedia a rotelle in attesa da ore per salutare la famiglia reale

dorinileonardo : Michel Arteta al debutto oggi sulla panchina dei Gunners. #Arsenal #BoxingDay - GianniTacchini : Debutto dei principini alla messa di Natale: Charlotte ruba la scena a tutti - mauroquesito63 : RT @LaStampa: La piccola, in un elegante cappotto verde scuro, ha abbracciato di slancio una donna sulla sedia a rotelle in attesa da ore p… -