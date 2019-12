Dc: Cesa, ‘avanti nel solco tracciato da Dario Antoniozzi’ (Di giovedì 26 dicembre 2019) Roma, 26 dic. (Adnkronos) – “Dario Antoniozzi, papà di Alfredo, è venuto a mancare. Lo ricordiamo come un grande statista democristiano, già ministro, fondatore italiano del Ppe per conto della Dc che nel 1976, a Bruxelles, andò dal notaio insieme a Marthens, Tindemans e gli altri leader popolari europei per fondare la grande famiglia popolare che oggi ha più di 58 partiti aderenti di tutta Europa”. Lo sottolinea Lorenzo Cesa, segretario della Dc.“Famiglia, sistema Paese, rapporto con i territori, partecipazione, meritocrazia, difesa del made in Italy, l’idea di un’Italia sovrana in Europa -aggiunge- sono tutti ideali e valori che si ritrovano nella sua opera nella volontà di coniugare i valori del popolarismo, del liberalismo e del riformismo. Andiamo avanti a testa alta per far continuare a germogliare i semi gettati nel solco che Antoniozzi ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

Cesa ‘avanti Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Cesa ‘avanti