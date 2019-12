DAZN Serie B 18a Giornata - Diretta Esclusiva | Palinsesto e Telecronisti

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Susarà un Santo Stefano dedicato allaBKT con la penultimadel girone d’andata in programma il 26 dicembre. Ad aprire le danze il match tra Cosenza ed Empoli mentre alle 15 altre 7 gare con la capolista Benevento che va...

Leggi la notizia su digital-news

zazoomnews : Venezia-Cittadella derby veneto in Serie B: live su DAZN - #Venezia-Cittadella #derby #veneto - zazoomblog : Venezia-Cittadella derby veneto in Serie B: live su DAZN - #Venezia-Cittadella #derby #veneto - zazoomblog : Serie B il Trapani ospita il Perugia: gara in diretta su DAZN - #Serie #Trapani #ospita #Perugia: -