DAZN | da oggi puntata speciale Linea Diletta con Cristiano Ronaldo

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Niente paura per gli amanti del calcio. A Natale, su, una programmazione davvero unica per trascorrere le feste in compagnia dei grandi campioni che nel 2019 hanno lasciato il segno.Dal 23 al 29 dicembre, per rivivere le emozioni del grande calcio andato in onda sudurante il 2019, la piattaforma di streaming...

Leggi la notizia su digital-news

AntoVitiello : #Pioli: 'Abbiamo sbagliato la partita, non possiamo essere questi di oggi a Bergamo. Prestazione gravemente insuffi… - _YoungMoon__ : RT @Marcot300: Queste 2 Bellezze sono #traLeCoseChe non saprei scegliere.. Who is the best????? RT ?? for (Ludovica Pagani) Like??for (D… - AMinghetti : RT @AntoVitiello: #Pioli: 'Abbiamo sbagliato la partita, non possiamo essere questi di oggi a Bergamo. Prestazione gravemente insufficiente… -