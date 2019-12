Dall’innamoramento all’amore maturo: le fasi dell’amore (Di giovedì 26 dicembre 2019) L’innamoramentoLa differenziazione/disillusioneL’equilibrioLa sperimentazioneL’amore maturoAttenzione! L’amore. Arriva all’improvviso, travolge come un uragano, toglie fame e sete fino a trasportare in una dimensione parallela in cui si vedono solo cuori e farfalle. L’amore vive delle fasi ben precise che dipendono da diverse variabili come il tempo della relazione, la maturità del rapporto e l’individualità dei singoli partner. Le dinamiche che si instaurano tra le coppie sono state studiate a lungo da numerosi autori tra i quali Ellyn Bader e Peter Pearson che si sono concentrati sulla dimensione evolutiva dell’amore. Secondo questi autori, la coppia si trova ad attraversare delle fasi specifiche entro le quali ci sono dei compiti da superare. Avanzando tra i diversi step, la coppia arriverebbe all’amore maturo dove il legame diventa solido e una forte intesa lega i due ... Leggi la notizia su vanityfair

