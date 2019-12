Da Sarno al Vietnam | il Natale speciale di due operatrici sanitarie

Leggi la notizia su anteprima24

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoSalerno – Resteranno fino al 4 gennaio ad Hanoi, capitale del, la logopedista Angela Ferrentino e la neuropsicomotricista Emanuela Varriale, duedel Renzullo Centro di Riabilitazione diche stanno partecipando ad un progetto di formazione e ricerca medica. Con il progetto #CHRISTMASABROAD2019, le due giovani professioniste salernitane stanno mettendo le proprie competenze ed esperienze al servizio della Green Pine Clinic, struttura sanitaria della capitaleita. Ma nello stesso tempo stanno raccogliendo dati ed informazioni su tre differenti ambiti terapeutici, tra i quali alimentazione e disturbi del sonno, per farne una comparazione di studio al ritorno in Italia, in collaborazione con l’Università di Napoli. A, nella struttura del presidente Nello Renzullo, c’è grande orgoglio per il progetto di ...

