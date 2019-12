Cristiano Ronaldo ne è certo | “Il giocatore più forte in Italia? Sono io”

Leggi la notizia su cronacasocial

(Di giovedì 26 dicembre 2019) «Ilpiùdel campionatono?stato premiato io, quindi per adessoio. Vedremo chi sarà l’anno prossimo, ma conto di vincere anche l’anno prossimo». Queste le parole di, la stella portoghese della Juventus, in un’intervista rilasciata a Dazn, in cui il calciatore ha parlato un po’ di tutto, dagli inizi della carriera alla nuova esperienza, ai nuovi compagni («Prima di arrivare alla Juve Chiellini era il difensore più temuto»), dalla Champions («La miglior competizione del mondo per club, il torneo nel quale mi piace di più giocare in assoluto, è speciale»), al famoso gol in rovesciata a Gianluigi Buffon («la rete più bella della mia carriera»). CR7 ha anche detto: «Mi diverto ancora tanto, giocare, mantenermi in forma, essere sempre ad alti livelli è ciò che mi piace ma il segreto di tutto è divertirsi. Io faccio ...

