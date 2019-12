Leggi la notizia su anteprima24

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – All’elenco dei partiti transitati nei pressi delle frane dellasi iscrivela. L‘europarlamentare Lucia Vuolo afferma: “Ho visitato i luoghi che hanno messo in ginocchio la comunità. Mi farò portavoce del disagio dei sindaci: le istituzioni devono dialogare. Nessuno deve fare campagna elettorale sul fango che ha minato la serenità di uno dei luoghi più belli del mondo”. Così la nota diffusa dsegreteria di Vuolostampa: ‘Serve mettere insieme tutti i sindaci della, andare oltre il colore politico e programmare un piano di messa in sicurezza per tutto il comprensorio’. Questo il grido d’rme di Luigi Mansi, sindaco di Scala, che nel giorno della Vigilia di Natale ha incontrato l’europarlamentare della, Lucia Vuolo, per fare un sopralluogo nella ...

emergenzavvf : #Salerno, frana spezza in due la costiera amalfitana, evacuate nella notte 300 persone isolate in un hotel a Cetara… - anteprima24 : ** #Costiera Amalfitana, anche la #Lega in 'visita' alla #Frana ** - CanaleSeiTv : Costiera Amalfitana, frana divide in due la Divina: la riapertura dopo cinque giorni -