Fabrizio Corona riabbraccia il figlio Carlos a Natale (foto). Le parole di Nina Moric (Di giovedì 26 dicembre 2019) Fabrizio Corona, a Natale riabbraccia il figlio Carlos (foto). Le parole di Nina Moric Fabrizio Corona, il regalo più bello per il Natale appena trascorso è stato poter riabbracciare suo figlio Carlos (17 anni). Il momento emozionante è stato immortalato in un paio di foto e divulgato via social. Gli scatti sono apparsi sul profilo …

