Corona riabbraccia Carlos per Natale | “Il regalo mio più grande”

Leggi la notizia su dilei

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Per, Fabrizioha avuto la possibilità dire suo figlioMaria, come testimonia una dolcissima foto pubblicata su Instagram. L’ex re dei paparazzi è uscito dal carcere proprio in tempo per trascorrere le feste fuori da San Vittore, e comeha ricevuto una sorpresa stupenda. “mio più grande” – ha scritto Fabrizio (anzi, il suo staff, visto che l’imprenditore non può utilizzare i social, da provvedimento del giudice). Poche parole accompagnano la foto diche abbraccia il suo ragazzo, il giovaneMaria, nato dalla sua relazione con Nina Moric. E proprio quest’ultima ha commentato il tenero scatto: “E non servono le parole…”. I rapporti tra i due ex sono ormai tornati distesi, quando qualche mese fa entrambi hanno deciso di mettere da parte ogni rancore per il bene del figlio. ...

Notiziedi_it : Fabrizio Corona riabbraccia il figlio Carlos: le foto e il commento di Nina Moric - novasocialnews : Fabrizio Corona riabbraccia il figlio Carlos: le foto e il commento di Nina Moric #novasocialnews #nonstopnews… - zazoomblog : Fabrizio Corona a Natale riabbraccia il figlio Carlos: “Regalo mio più grande” - #Fabrizio #Corona a #Natale -