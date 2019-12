Contrasto ai furti in abitazione | arrestato pregiudicato a Mercogliano

Leggi la notizia su anteprima24

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto(Av) – Non si ferma la controffensiva posta in essere dai Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino per ilai reati predatori, in particolare aiin. Durante l’esecuzione dei servizi di controllo del territorio, i Carabinieri della Stazione dihanno intercettato un uomo che si aggirava con fare sospetto nei pressi di alcune abitazioni. Immediatamente bloccato, si procedeva all’identificazione dello stesso che risultava essere un 35enne di Napoli, con a carico svariati precedenti penali e già gravato dal provvedimento della misura di prevenzione del divieto di ritorno nel comune di. Alla luce delle evidenze emerse, per lo stesso è scattata la denuncia in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria poiché ritenuto responsabile dell’inosservanza del provvedimento. L'articolo ...

