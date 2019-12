‘Come una suora | non mi sfiora da mesi…’ | Rosa Perrotta | la crisi con Pietro Tartaglione?

Leggi la notizia su kontrokultura

(Di giovedì 26 dicembre 2019)in? L’intervista al magazine Chi Nel nuovo numero di Chi, il settimanale di gossip diretto da Alfonso Signorini è riportata una lunga intervista a. Da qualche mese l’ex tronista di Uomini e Donne è diventata madre del piccolo Domenico, messo al mondo dalla relazione sentimentale con. Parlando col giornalista l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha rivelato un aneddoto molto intimo che riguarda il suo compagno di vita. “C’è un calo del desiderio allucinante. Il mio uomo ne soffre, all’inizio credeva fossimo in, ma è come se il mio corpo appartenesse solo a mio figlio”, ha confessato la donna che di recente ha vinto il torneo Domenica Alive col compagno. Nessuna vita sessuale tra i due ex protagonisti di Uomini e Donne Sembra proprio che da quando il piccolo Domenico è entrato nella ...

