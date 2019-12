Coltivare Cannabis in casa per uso personale non è reato Lo stabilisce una massima della

Leggi la notizia su lanotiziagiornale

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Non sarà piùin minime quantità lain. E’ quanto hanno stabilito, il 19 dicembre scorso, le sezioni unite penaliCassazione. La Corte suprema ha deliberato, per la prima volta, che “non costituisconole attività di coltivazione di minime dimensioni svolte in forma domestica”. “Ildi coltivazione di stupefacente – si legge nellaprovvisoria emessa dalla Corte dopo l’udienza del 19 dicembre – è configurabile indipendentemente dalla quantità di principio attivo ricavabile nell’immediatezza, essendo sufficienti la conformitàpianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre sostanza stupefacente”. “Devono però ritenersi escluse – scrive la Cassazione -, in quanto non riconducibile ...

RaiNews : Non costituirà più reato coltivare in minime quantità la #cannabis in casa: la pronuncia delle sezioni unite penali… - Agenzia_Ansa : Storica sentenza della #Cassazione: è legale coltivare piante di #cannabis in casa, in piccole quantità #ANSA - fattoquotidiano : Cannabis, le sezioni unite penali della Cassazione: “Coltivare piante in casa non è reato se sono poche e per uso p… -