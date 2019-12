Coldiretti | niente regali per 6 milioni di italiani

Leggi la notizia su newsmondo

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Lo studio dellasuidi Natale: 6dihanno rinunciato ai ‘pensieri’ per difficoltà economiche. ROMA – E’ stato pubblicato lo studio dellasuidi Natale. Secondo quanto precisato nel documento, 6dihanno rinunciati ai consueti pensierini per la famiglia per le difficoltà economiche. Nell’ultimo periodo nel nostro Paese è aumentato il divario tra la fascia di popolazione benestante e quella a rischio povertà. La situazione difficile in Italia Una situazione molto difficile in Italia, almeno secondo quanto precisato dalla. L’associazione ha messo in evidenza come idi Natale sono la punta di un iceberg di un momento nel nostro Paese molto drammatico visto che nel 2019 sono oltre 2le persone che sono state costretti a chiedere aiuto per ...

