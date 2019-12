Coca Cola va in Albania | plastic e sugar tax spingono il gruppo a lasciare l' Italia

Leggi la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Il governo e le tanto controversetax mandano al macero l'intero Paese. Lalascia la Sicilia per trasferire tutta la produzione in, in partire Tirana. "La Sibeg-rappresenta un patrimonio occupazionale e produttivo per Catania e la Sicilia. I lavoratori

juventusfc : Le immagini ?? della #CocaColaSupercup ?? - OfficialSSLazio : Verso la Coca-Cola SuperCup, diamo visibilità al nostro splendido territorio... #LazioEternalWonders ?? - SerieA : .@PauDybala_JR firma l’1??-1??! ?? La @juventusfc pareggia allo scadere del primo tempo. ? Non perderti la Coca-C… -