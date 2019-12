Coca Cola lascia la Sicilia per colpa della plastic tax | Produciamo in Albania

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Roberto Chifari La Sibeg, l'azienda etnea imbottigliatrice delle bevande gassate, è pronta a trasferire la linea produttivada Catania a Tirana per aggirare i balzellisugar free etax. L'azienda assicura a Catania 350 posti di lavoro, oltre ai 995 dell’indotto Lala, o meglio, la Sibegè pronta a trasferire tutta la produzione ina Tirana per fronteggiare i due nuovi balzelli governativi: la sugar-tax e la-tax. L'azienda etnea si trova in difficoltà e sarebbe pronta a sbarcare dall'altro lato dell'Adriatico. “La Sibeg-rappresenta un patrimonio occupazionale e produttivo per Catania e la. I lavoratori rischiano ora di pagare a caro prezzo due nuovi balzelli governativi. Con i vertici dell’azienda cittadina abbiamo avviato, già in questi giorni di Natale, un confronto mirato a ...

juventusfc : Le immagini ?? della #CocaColaSupercup ?? - OfficialSSLazio : Verso la Coca-Cola SuperCup, diamo visibilità al nostro splendido territorio... #LazioEternalWonders ?? - SerieA : .@PauDybala_JR firma l’1??-1??! ?? La @juventusfc pareggia allo scadere del primo tempo. ? Non perderti la Coca-C… -