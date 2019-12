Ciclocross | Coppa del Mondo 2020 | van der Poel domina a Zolder Aerts cade poco dopo la

Leggi la notizia su oasport

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Tutto facile per Mathieu van der(Corendon-Circus) nel GP Eric de Vlaeminck di, settima tappa delladeldi2019-. Il Campione delha colto il quarto successo consecutivo in quest’edizione della manifestazione (e non perde nella Challenge targata UCI dal 17 dicembre 2017!) precedendo Laurens Sweeck (Pauwels Sauzen-Bingoal) e Quinten Hermans (Telenet-Fidea). Molto sfortunato il leader della classifica generale Toon(Telenet-Fidea), partito con quattro costole fratturate e cadutoil via. Il campione del Belgio, ad ogni modo, è stato autore di una bella rimonta ed è giunto 14°. In questo modo è riuscito a difendere la maglia, complice la giornata storta del suo rivale Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal), il quale gli è arrivato davanti di appena una posizione. Van dertre giri passati a ruota dei rivali, ha fatto ...

