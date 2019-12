Ciclocross | Coppa del Mondo 2019-2020 | Dorigoni 6° tra gli U23 a Zolder | Agostinacchio

Leggi la notizia su oasport

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Dopo il bel 3° posto colto a Namur, in quella che per lui è stata la prima uscita stagionale indeldi, arriva un altro bel risultato, nel GP Eric De Vlaeminck di, per Jakob(Selle Italia-Guerciotti). L’azzurro, infatti, nonostante sia dovuto partire dalla terza fila, si è piazzato 6° ad appena 6″ dal vincitore di giornata, lo svizzero Kevin Kuhn. Con il risultato odierno, oltretutto, Jakob è salito in 12a posizione in classifica generale, il che vuol dire che nella prossima tappa, la quale si svolgerà a Nommay in Francia, potrà partire una fila avanti. Kuhn, con il trionfo di oggi, il terzo su cinque prove già disputate (gli altri due a Berna e Namur) ha praticamente ipotecato il successo finale, dato che il regolamento prevede che valgano solo le quattro migliori prestazioni e nessuno tra gli inseguitori ha modo di ...

