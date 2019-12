Ciccio Graziani la tocca piano | “Sarri? Sembrava dovesse fare lo scienziato e invece…”

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 26 dicembre 2019)non perde occasione per criticare Maurizio Sarri. L’ultima puntata è andata in scena su Radio Sportiva. Intervenuto in diretta, l’ex attaccante del Torino ha mandato una frecciatina all’attuale allenatore della Juventus, prima di parlare del campionato: “I risultati della Juve sono in linea con le aspettative, sono le avversarie ad aver fatto meglio rispetto alle scorse stagioni. I bianconeri hanno preso un allenatore cheloper poifatica in ogni gara”. Sulle avversarie della Juventus per lo scudetto e le principali sorprese e delusioni della prima parte di stagione,ha aggiunto: “Milan e Napoli le delusioni di questo campionato, ma ci metto anche Fiorentina e Sampdoria, due squadre che non sono abituate a lottare per la salvezza. Sapevo invece delle qualità di Lautaro Martinez ma ...

