Chirurgia estetica | quando ci aiuta a stare meglio?

(Di giovedì 26 dicembre 2019) COSÌ TORNA DA MEPER ELIMINARE QUEL FASTIDIOSO DIFETTOPERCHÉ È DI MODA PER REGIOVANEPER CANCELLARE IL PASSATOPER ASSOMIGLIARE A QUALCUN ALTROPER DARE UNA SVOLTA ALLA MIA VITAA volte ci guardiamo allo specchio, e ci vediamo belle. Accade in quei giorni in cui siamo contente, in cui la nostra vita sembra procedere proprio come speravamo. A volte, ci guardiamo allo specchio, e ci vediamo brutte, quasi da starci antipatiche da sole. Accade in quei giorni in cui ci sentiamo confuse, vuote, stanche, come chi non trova più la strada di casa, e non sa inventarne una nuova. Ma la prima e la seconda immagine allo specchio sono sempre la stessa. Ciò che cambia è solo il nostro umore. Concentriamoci su quello buio, che ci fa sentire inadeguate. Cosa facciamo? Beh, visto che proprio sopra quei cattivi pensieri ci sono i nostri capelli, andiamo dal parrucchiere. Una nuova acconciatura ha subito ...

Leggi la notizia su vanityfair

forbiddentom : @stefizulian Anche io, soprattutto perché posso difendere questa regina della chirurgia estetica - GloriaBruno79 : RT @vogue_italia: Su alcune non c'è dubbio. Su altre... Comunque il dubbio viene ? - sexlovefrary : la quantità di operazioni di chirurgia estetica che mi farei se fossi ricco ay dios mio che brutto essere del ceto medio -