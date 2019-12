Chieti | torna a casa il ristoratore aggredito al semaforo

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Luca Sablone Antonio Cicalini però ha ancora bisogno di assistenza: "Ha recuperato la memoria, ma dell'incidente non ricorda assolutamente nulla. È un miracolato" Natale in famiglia per Antonio Cicalini, ilche lo scorso 25 ottobre è stato brutalmentealsu viale Alcione a Francavilla al Mare, in provincia di. Dopo la lite scoppiata per motivi legati alla circolazione stradale, Sandro Mangifesta lo avrebbe picchiato sferrandogli uno o due pugni sul volto: successivamente il pugile è stato arrestato ed è stata riconosciuta la pericolosità e la possibilità di reiterazione di reati contro la persona. L'accusa è quella di lesioni gravissime. Contento Giuseppe, il fratello del 64enne: "Siamo felicissimi che sia qui con noi e che potremo passare questi giorni insieme, ma Antonio ha ancora bisogno di assistenza". Dopo essere rimasto quasi un ...

