Chiabotto, le prime parole del marito dopo l’annuncio della gravidanza (Di giovedì 26 dicembre 2019) Per Cristina Chiabotto è stato un Natale davvero speciale. La ex Miss Italia 2004 si è sposata da poco con il manager Marco Roscio, che le ha ridonato la felicità sentimentale dopo la fine della lunga relazione con l’attore Fabio Fulco. Roscio e la Chiabotto hanno pronunciato il fatidico sì lo scorso 21 settembre a Torino – città natale di entrambi – nel corso di una splendida cerimonia e alla presenza delle persone a loro più care. Ora, alle soglie del 2020 e dopo un paio d’anni d’amore, secondo i rumors più accreditati sarebbero in attesa del loro primo figlio. Le indiscrezioni sono diventate più insistenti a seguito della recente divulgazione, da parte del settimanale Oggi, di alcune foto che ritraggono la splendida 33enne con rotondità a dir poco sospette. Poco dopo è arrivata la pubblicazione, da parte della Chiabotto stessa, di un post Instagram nella ... Leggi la notizia su dilei

