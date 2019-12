Chelsea | Willian | «Se avrò l’opportunità giocherò qui fino a 40 anni»

Leggi la notizia su calcionews24

(Di giovedì 26 dicembre 2019), molti club suma la volontà del brasiliano è quella di rimanere in Premier League con i Blues Vuole rimanere al. Per lo meno questa è la volontà del brasiliano che ha il contratto in scadenza a giugno del 2020. Queste le parole dell’attaccante, seguito anche dal Barcellona, ai microfoni di Sky Sports UK. «Tutti sanno che mi piace il. Se nel’opportunità,quia 40, anche se sarà difficile. Ho avuto colloqui con i dirigenti, stiamo decidendo insieme quale decisione prendere. Spero di rimanere, ma oggi non posso esserne sicuro». Leggi su Calcionews24.com

