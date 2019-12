Che “Il Foglio” viva ma che il suo caso stimoli una operazione di verità

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Ildel preventivato taglio del finanziamento pubblico a “Il Foglio”, perché di questo si tratta, che è stato sollevato dal direttore Claudio Cerasa, si presta a considerazioni non semplicistiche, che una volta tanto dovrebbero provare ad uscire dalla logica amico-nemico.Il dibattito, a causa della chiusura natalizia dei giornali, si sta svolgendo soprattutto con dichiarazioni e sui social, facile preda per loro natura delle opposte tifoserie. Mattia Feltri, intervenuto contro il taglio che potrebbe finire per affogare il giornale fondato da Giuliano Ferrara, ha dato una sorta di “patente” di liberalismo affermando che sarebbe “da somari’ pensare che lo Stato non debba finanziare “partiti, giornali, musei, teatri, e tanto altro”. E che anzi debba farlo “per il bene della democrazia”.Ora, a parte che ...

