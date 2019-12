Che fine ha fatto Billie Ray di Una poltrona per due? Eccolo oggi FOTO

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Che vigilia di Natale sarebbe senza “Unaper” in tv? La storia che racconta del broker di successo Louis e del clochardRay, le cui vite vengono improvvisamente scambiate. Dal 1997 è un appuntamento fisso della prima serata di Italia Uno, ogni 24 dicembre. E pensare che questo film non è stato nemmeno pensato per il Natale, in quanto debuttò nelle sale statunitensi l’8 giugno del 1983. Vi ricordate iprotagonisti? Louis Winthorpe III eRay Valentine sono stati interpretati dagrandi attori: Dan Aykroyd ed Eddie Murphy. Uno di loro ci ha incuriositi e così abbiamo cercato di capire cheha. Eddie Murphy Oltre all’infinità di film in cui ha recitato dopo “Unaper“, è apprezzato anche come doppiatore. Infatti, ha prestato la sua voce a Ciuchino nel cartone animato ...

