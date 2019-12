Cavani va subito all’Atletico Madrid Così si scalda l’asse Parigi-Milano…

Leggi la notizia su open.online

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Ci sono cicli che cominciano, finiscono, si incrociano. Prendere a titolo di esempio Mauro Icardi e Edinson, compagni reciprocamente ingombranti al Psg. Si separeranno presto, col Matador diretto sulla sponda colchoneros del Manzanarr. L’Atleticolo aspetta. Contratto super: 12 milioni di euro a stagione netti per i prossimi tre anni, con la concretissima possibilità di trasferirsi già a gennaio al Wanda Metropolitano. Alla base della scelta due fattori. Decisivi.è in scadenza, il Psg lo libera con un indennizzo minimo. Punto secondo.soffre i numeri di Icardi, il suo successore. 18 presenze e 14 gol per Maurito col Psg: una rete ogni 83′ minuti per l’ex bomber dell’Inter che al Parc des Princes è meno assolutista (Mbappé e Neymar sono fuoriclasse mediaticamente dominanti), ma ugualmente feroce sotto porta. View this ...

