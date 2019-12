Caso Regeni, telefonata Conte-al Sisi

ItaliaOggi : Caso Regeni e Libia, Conte telefona al presidente egiziano Al Sisi - infoitinterno : Caso Regeni, l’Aula è vuota quando si discute della commissione d’inchiesta: sono presenti… - giusnico19511 : @amnestyitalia SPERO CHE ENTRO QUEST'ANNO SI RISOLVE IL CASO DI SILVIA E SI FA ANCHE GIUSTIZIA SU ILARIA ALPI, GIUL… -

Il rilancio della cooperazione giudiziaria tra Italia ed Egitto, in particolare per quel che riguarda le indagini sull'omicidio di Giulio, è stato al centro di una lunga conversazione telefonica tra il premiere il presidente egiziano al. Ne dà notizia una nota diffusa da Palazzo Chigi. Nellasi è parlato anche degli ultimi sviluppi della crisi libica e più in generale delle questioni che attraversano la regione mediterranea.(Di giovedì 26 dicembre 2019)