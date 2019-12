Caso Regeni | Palazzotto | ‘bene Conte-Al Sisi | volontà collaborazione sia reale’

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Roma, 26 dic. (Adnkronos) – Erasmo, presidente della commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Giulio, considera “un segnale positivo” la telefonata di oggi tra il presidente del Consiglio, Giuseppe, e il Presidente della Repubblica Araba d’Egitto, Abdel Fattah Al, durante la quale è stata sottolineata l’urgenza del rilancio dellagiudiziaria sull’omicidio dello studente italiano. “Mi auguro -dice all’Adnkronos- che effettivamente si riesca a far ripartire questache si era interrotta, che ci sia la realedi arrivare fino in fondo per far luce sulla morte di Giulioe che questa cooperazione possa aiutare naturalmente anche il lavoro della nostra commissione”.A questo proposito, “a gennaio -annuncia- completeremo il ciclo di ...

