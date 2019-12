Caso Regeni | colloquio telefonico tra Conte e al Sisi | «Urgente rilancio della

Leggi la notizia su open.online

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Una lunga conversazione telefonica tra il presidente del Consiglio Giuseppee quelloRepubblica Araba d’Egitto, Abdel Fattah al. A rendere nota la notizia è lo stesso Palazzo Chigi poco dopo l’ora di pranzo con un comunicato. Crisi libica, sfideRegione mediterranea e la cooperazione bilaterale sono stati alcuni dei temi trattati durante il. Ma Palazzo Chigi ha sottolineato come al centro dello scambio vi sia stato un «particolare riguardo circa la ripresa dei contatti per l’collaborazione giudiziaria sull’omicidio di Giulio». La telefonata arriva a dieci giorni dalle rivelazionicommissione d’inchiesta sull’omicidio del ricercatore italiano morto al Cairo nel 2016: sarebbero infatti stati messi in atto ben quattro diversi depistaggi dagli apparati di sicurezza egiziani dopo la morte ...

